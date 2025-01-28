Оксана Самойлова снялась в бикини и раскрыла самые сексуальные мужские качества

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в купальнике и раскрыла самые сексуальные мужские качества. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя предпринимательница показала фото, на которых позировала на отдыхе вместе с мужем — 39-летним рэпером Джиганом. Она предстала перед камерой в белом бикини и тунике аналогичного цвета.

При этом в подписи к кадрам сетевая знаменитость заявила, что считает сексуальным наличие у мужчины чувства юмора и денег. Также она внесла в список привлекающих ее характеристик успех.

Ранее в январе Оксана Самойлова также показала фигуру в бикини во время отдыха в бане.