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12:19, 28 января 2025Ценности

Оксана Самойлова снялась в бикини и раскрыла самые сексуальные мужские качества

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в купальнике и раскрыла самые сексуальные мужские качества. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя предпринимательница показала фото, на которых позировала на отдыхе вместе с мужем — 39-летним рэпером Джиганом. Она предстала перед камерой в белом бикини и тунике аналогичного цвета.

При этом в подписи к кадрам сетевая знаменитость заявила, что считает сексуальным наличие у мужчины чувства юмора и денег. Также она внесла в список привлекающих ее характеристик успех.

Ранее в январе Оксана Самойлова также показала фигуру в бикини во время отдыха в бане.

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