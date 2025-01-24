Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в розовом бикини в бане

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя супруга рэпера Джигана отправилась на отдых за город. В том числе она заказала ужин, который включал в себя креветок и раков, и посетила баню.

Так, предпринимательница продемонстрировала снимок и видео, где позирует в розовом бикини. Комплект состоял из топа на тонких бретелях и V-образных трусов. «Ну что за январь!» — отметила в подписи автор поста.

Ранее в январе Оксана Самойлова также снялась в бикини в Дубае.