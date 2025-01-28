Обезьяны и Петухи расхотели брать ипотеку в России

«Этажи»: Обезьяны, Козы и Петухи реже всего берут ипотеку в России

Россияне, родившиеся в годы Обезьяны, Козы и Петуха по китайскому календарю, реже всего берут кредиты на жилье. К такому выводу пришли эксперты по ипотеке федеральной компании «Этажи» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Аналитики изучили около 80 тысяч ипотечных заявок и выяснили, что активнее всего приобретали недвижимость с привлечением кредитов россияне, рожденные в год Тигра (их доля в общем объеме обращений достигла 9,1 процента), Дракона (9 процентов) и Змеи (8,9 процента). Меньше всех интересовались покупкой жилья в ипотеку граждане, рожденные в годы Козы (7,8 процента), Обезьяны (7,5 процента) и Петуха (7,4 процента), отметили специалисты.

Однокомнатные квартиры чаще выбирали Тигры (9,6 процента) и Зайцы (9 процентов) по восточному календарю, а реже всего — Обезьяны (7,3 процента) и Петухи (7,2 процента). Лидерами в спросе на «двушки» стали Змеи (9,2 процента) и Драконы (9 процентов), а аутсайдерами — Козы (7,4 процента) и Петухи (7,1 процента). «Трешками» чаще интересовались Змеи (9,4 процента) Драконы и Лошади (по 8,8 процента) и Крысы (8,6 процента), а четырехкомнатными квартирами — Драконы (9,9 процента), Лошади (9,4 процента) и Свиньи (9,2 процента).

При этом Тигры (9,4 процента), Драконы (9,1 процента) и Быки (8,8 процента) чаще других интересовались новостройками, а Змеи (9,5 процента), Драконы (9 процентов) и Зайцы (8,8 процента) — вторичным жильем.

Ранее аналитики девелопера Pioneer выяснили, какие знаки зодиака чаще скупают премиальное жилье. Лидерами рейтинга стали Раки, Тельцы, Львы, Девы и Козероги.