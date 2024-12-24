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13:38, 24 декабря 2024Экономика

Названы скупающие премиальное жилье знаки зодиака

Мария Черкасова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Раки, Тельцы и Львы, выбирая жилье, чаще приобретают премиальную недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования девелопера Pioneer.

Так, в 2022–2024 годах в премиальных проектах доля знаков зодиака распределялась следующим образом: Раки — 12,7 процента, Тельцы — 10,5 процента, Львы — 9,2 процента. Пятерку покупателей завершают Девы (8,6 процента) и Козероги (7,6 процента).

Раки выбирают премиальное жилье, чтобы создать идеальное пространство для своей семьи, пояснила астролог-прогнозист Дарья Бруин. Тельцы приобретают квартиры премиум-сегмента из-за любви к роскоши и комфорту. Львы таким образом пытаются выразить свою харизму и подчеркнуть высокий статус.

В сегменте бизнес-класса Козероги составляют наибольшую долю среди покупателей проектов — 15,4 процента. Второе место — у Скорпионов с 13,7 процента. Третью строчку заняли Львы с 12,2 процента. В топ-5 покупателей вошли Овны — 11,1 процента и Тельцы — 10,8 процента.

Ранее эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова предположила, что новостройки экономкласса и комфорт-класса в России могут подешеветь на 20-25 процентов к Новому году.

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