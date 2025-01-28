Россияне бросились скупать осиновые колья и кукол вуду

АТОЛ: Спрос россиян на магические атрибуты в 2024 году вырос на 34 процента

В прошлом году спрос на магические атрибуты в России вырос на 34 процента в денежном выражении по сравнению с 2023 годом. Об этом со ссылкой на данные IT-компании АТОЛ, одного из ведущих операторов онлайн-касс в России, сообщает ТАСС.

В среднем стоимость эзотерического набора составляла 9,4 тысячи рублей, что на десять процентов дороже, чем годом ранее, и в целом совпадает с официальной инфляцией. Активнее всего россияне скупали наборы рун, их доля в продажах составляла 32 процента. Спрос в натуральном выражении и средняя цена набора (761 рубль) выросли на 11 процентов.

При этом по отдельным позициям фиксируется взрывной рост продаж. Например, на 146 процентов увеличился спрос на стеклянные шары (плюс 10 процентов, 641 рубль) и шаманские бубны (плюс 95 процентов, 4,1 тысячи рублей). Также россияне бросились скупать кукол вуду (плюс 66 процентов, 867 рублей) и осиновые колья (плюс 51 процент, 323 рубля).

Медианная цена на карты таро составила 711 рублей за колоду. Это на семь процентов выше, чем в 2023 году, однако спрос остался на уровне предыдущего года, что говорит о стагнации интереса.

Вместе с тем упал спрос на черные свечи — минус 18 процентов по продажам и минус 8 процентов по средней цене.

Продажи литературы по экстрасенсорике поднялись на четыре процента, а по обучению искусству гадания на картах таро — на три процента. Средняя стоимость покупки «магической» книги осталась на уровне 656 рублей.

В рамках исследования были изучены обезличенные данные продаж по 5,3 миллиона чеков за 2023-2024 годы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на рекламу услуг тарологов. Автор документа, замглавы думского комитета по информполитике Андрей Свинцов объяснил, что инициатива обеспечит защиту общества от деятельности людей, которую большинство граждан «расценивает в качестве разновидности мошенничества».