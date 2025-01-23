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13:51, 23 января 2025Экономика

Российским тарологам собрались запретить рекламу их услуг

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг тарологов, внесен в Госдуму — российский закон о рекламе предлагается дополнить положением о недопустимости объявлений с предложением соответствующих «эзотерических услуг». Об этом сообщает ТАСС.

Также поправками в закон, связанный с защитой информации, в РФ намерены установить, что размещение указанных данных, в том числе в интернете, будет считаться их распространением с нарушением закона и может стать основанием для ограничения доступа к ресурсу.

Как объясняет автор проекта, замглавы думского комитета по информполитике Андрей Свинцов, документ направлен на снижение роста популярности услуг тарологов и на защиту общества от деятельности людей, которую, по словам депутата, большинство граждан «расценивает в качестве разновидности мошенничества».

Комментируя законопроект на стадии подготовки, политик отмечал, что интерес россиян к Таро пропадет так же, как и к квадроберам, фурри и эмо.

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили об отсутствии доказательств достоверности предсказаний по картам или звездам. В РАН подчеркнули, что эффект во время гадания на картах заключается в психологическом подчинении другого человека, а те, кто этим занимается, «пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях».

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