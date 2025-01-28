Одержимая мягкими игрушками женщина стала продавать ради них одежду

Жительница Уэльса Голдбергер потратила $ 5 тыс. на игрушки и обеднела из-за них

Жительница города Кардифф, Уэльс, призналась, что из-за одержимости мягкими игрушками стала распродавать свою одежду. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

27-летняя Меган Голдбергер рассказала, что начала собирать коллекцию игрушек компании Jellycat в феврале 2024 года. С того момента она купила 150 штук и потратила на них пять тысяч долларов (491 тысячу рублей). По словам Голдбергер, раньше она просто шутила, что в какой-то момент начнет продавать свою одежду ради игрушек. Однако сейчас она настолько обеднела, что шутка стала правдой.

По словам женщины, игрушки помогают проявляться ее внутреннему ребенку. Ей нравится давать им имена. Так, у нее есть дракон Флинн, кролик Мисс Пекан и мороженое Мистер Уиппи. Голдбергер отметила, что любит охотиться за игрушками, снятыми с производства, и натыкаться в различных магазинах на уникальные дизайны.

Теперь женщина мечтает съехать от родителей, чтобы посвятить своей коллекции целый дом. Она не понимает, почему многие люди в интернете осуждают ее хобби. По мнению Голдбергер, лучше публиковать видео об игрушках, чем продвигать в социальных сетях культуру алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что в США у скупщика изъяли ворованные конструкторы Lego на 200 тысяч долларов. Полиция штата Орегон раскрыла преступное сообщество, занимавшееся кражей детских игрушек.

