Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:49, 28 января 2025Из жизни

Одержимая мягкими игрушками женщина стала продавать ради них одежду

Жительница Уэльса Голдбергер потратила $ 5 тыс. на игрушки и обеднела из-за них
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @meggoldberger

Жительница города Кардифф, Уэльс, призналась, что из-за одержимости мягкими игрушками стала распродавать свою одежду. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

27-летняя Меган Голдбергер рассказала, что начала собирать коллекцию игрушек компании Jellycat в феврале 2024 года. С того момента она купила 150 штук и потратила на них пять тысяч долларов (491 тысячу рублей). По словам Голдбергер, раньше она просто шутила, что в какой-то момент начнет продавать свою одежду ради игрушек. Однако сейчас она настолько обеднела, что шутка стала правдой.

По словам женщины, игрушки помогают проявляться ее внутреннему ребенку. Ей нравится давать им имена. Так, у нее есть дракон Флинн, кролик Мисс Пекан и мороженое Мистер Уиппи. Голдбергер отметила, что любит охотиться за игрушками, снятыми с производства, и натыкаться в различных магазинах на уникальные дизайны.

Материалы по теме:
«Хорошо, что они никогда не вырастут» Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
«Хорошо, что они никогда не вырастут»Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
12 декабря 2018
Игрушки для взрослых. Детский конструктор массово заинтересовал преступников и инвесторов. Как это произошло?
Игрушки для взрослых.Детский конструктор массово заинтересовал преступников и инвесторов. Как это произошло?
14 октября 2021

Теперь женщина мечтает съехать от родителей, чтобы посвятить своей коллекции целый дом. Она не понимает, почему многие люди в интернете осуждают ее хобби. По мнению Голдбергер, лучше публиковать видео об игрушках, чем продвигать в социальных сетях культуру алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что в США у скупщика изъяли ворованные конструкторы Lego на 200 тысяч долларов. Полиция штата Орегон раскрыла преступное сообщество, занимавшееся кражей детских игрушек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

      Российская стюардесса составила топ лучших направлений для путешествий на каждый месяц

      В сети восхитились внешностью Димы Билана после смены имиджа

      Москвичам пообещали морозное начало февраля

      Пьяный пассажир самолета при задержании назвал полицейских крысами и попал на видео

      Опасающихся мобилизации украинцев решили заменить работниками из Бангладеш

      Военные самолеты России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

      Россиянин зашел в гости к двум друзьям-братьям и заколол их ножом

      Россиянина осудят за совершенное в 1993 году покушение на знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше