Опасающихся мобилизации украинцев решили заменить работниками из Бангладеш

Производитель мебели заменил украинцев гражданами Бангладеш из-за мобилизации

Закарпатский производитель мебели решил завезти сотрудников из Бангладеш, потому что украинских рабочих пугает угроза мобилизации. Об этом сообщает коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан, передает «Страна.ua».

По его словам, граждане Украины не идут работать в его компанию потому, что нужно становиться на учет в военкомат. Он рассказал, что у предприятия есть бронь для 50 процентов мужчин, вместе с тем 50 человек оттуда мобилизованы и служат, также есть уже демобилизованные раненые. Щербан рассказал, что из-за этого граждане Бангладеш уже оформляют визы для переезда в Закарпатье, однако приедут не 160 мигрантов, как сообщалось, а 30.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко рассказал о возможности массовой мобилизации на Украине после отмены брони. Он добавил, что такие граждане, вероятно, уже находятся под наблюдением военкоматов.