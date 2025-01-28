В Раде рассказали о возможности массовой мобилизации на Украине после отмены брони

Нардеп Федиенко: Многие граждане после отмены брони 1 марта будут мобилизованы

Многие украинские граждане из-за отмены брони по старым правилам после 1 марта будут мобилизованы. О возможности массовой мобилизации на Украине рассказал в беседе с изданием «Телеграф.ua» депутат Верховной Рады Александр Федиенко.

«Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. (...) Огромная вероятность того, что эти люди будут дальше мобилизованы», — заявил нардеп.

Он добавил, что такие граждане, вероятно, уже находятся под наблюдением территориальных центров комплектации.

Ранее военкомы в Харьковской области схватили наместника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались отправить его на фронт. Инцидент произошел в городе Бабаев, священнослужителя в рясе задержали и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.