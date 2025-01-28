Патриарх Кирилл заявил о возвращении в школы одного предмета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает ТАСС.
«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета», — рассказал он.
Уточняется, что урок будут преподавать ученикам 5-7-х классов. Вести дисциплину поручат учителям истории, отметил патриарх.
О возвращении предмета заговорили еще в 2022 году. Тогда зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выразила мнение, что урок приживется в школах, если преподавателю удастся заинтересовать учащихся.