В Госдуме поддержали идею преподавать основы духовной культуры народов России

Депутат Вторыгина поддержала идею преподавать в школах духовную культуру народов России

Основа духовно-нравственной культуры народов России приживется в школах, если преподавателю удастся заинтересовать учащихся, заявила зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Вторыгиной, в школах необходимо ввести предмет, который будет говорить о духовных ценностях и традициях в семьях, так как Россия большая и интересная страна. Однако интерес к предмету, считает депутат, зависит от подачи и педагога.

«Педагог должен настолько любить свою страну, настолько интересно давать материал детям, чтобы они старались как можно больше заглянуть вглубь веков, вглубь наших книг, и узнавать всё больше и больше об истории нашей страны, об истории России», — сказала она.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что в школах в 2023 году появится новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». По информации ведомства, новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5–9 классов.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Берулава заявил, что ему неизвестны цели и задачи, которые будут ставиться перед школьниками и педагогами во время обучения новому предмету.