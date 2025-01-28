Певица Наталья Подольская похвасталась на камеру фигурой в купальнике

Певица Наталья Подольская похвасталась на камеру фигурой в слитном купальнике

Белорусская и российская певица Наталья Подольская похвасталась на камеру фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница поделилась серией снимков с отдыха на Мальдивах, на которых фотограф запечатлел ее в слитном белом купальнике с цветочным принтом. При этом внешний вид артистки дополнили полупрозрачный пляжный халат с широкими рукавами и солнцезащитные очки в золотистой оправе.

«Это место, по которому я точно буду ностальгировать», — подписала знаменитость пост.

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская позанималась спортом в откровенном наряде.