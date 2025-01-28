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11:10, 28 января 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о палаточном лагере для дезертиров из ВСУ

Пленный боец ВСУ Окопов рассказал о палаточном лагере для дезертиров в Черкассах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) создало в Черкассах палаточный лагерь для дезертиров на сотни человек. Об этом ТАСС заявил пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.

«В Черкассах был создан уже палаточный городок, там размещаются дезертиры. Дезертиров можно считать сотнями, их очень много было», — рассказал украинский боец.

Окопов сообщил о концентрации дезертиров из ВСУ в палаточном лагере с последующим распределением по воинским частям. По словам возвращенного в ряды украинской армии после дезертирства солдата, сбежавших из частей отправляют в так называемые штрафные подразделения для участия в «мясных штурмах».

Ранее украинский пленный Дмитрий Какойло рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ. Боец отметил, что видел в лагере резервного батальона колумбийцев и темнокожего наемника.

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