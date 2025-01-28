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12:41, 28 января 2025Силовые структуры

Подросток заставил на коленях извиняться юношу и попал под следствие в российском регионе

В Екатеринбурге задержали подростка, заставившего юношу извиняться на коленях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали 17-летнего подростка, который заставил юношу извиняться на коленях. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что с потерпевшим ранее знаком не был, но у них произошел конфликт, после чего он направил на него игрушечный пистолет, заставив встать на колени и извиняться. Происходящее снимали на телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант находится в центре временного содержания подростков. Известно, что он приехал в Россию из Таджикистана на учебу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 16-летнего подростка, обстрелявшего электричку.

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