Подросток заставил на коленях извиняться юношу и попал под следствие в российском регионе

В Екатеринбурге задержали подростка, заставившего юношу извиняться на коленях

В Екатеринбурге задержали 17-летнего подростка, который заставил юношу извиняться на коленях. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что с потерпевшим ранее знаком не был, но у них произошел конфликт, после чего он направил на него игрушечный пистолет, заставив встать на колени и извиняться. Происходящее снимали на телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант находится в центре временного содержания подростков. Известно, что он приехал в Россию из Таджикистана на учебу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 16-летнего подростка, обстрелявшего электричку.