Похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили

В Бурятии участнице ОПГ дали 6,5 года колонии за хищение более 139 млн рублей

В Бурятии Октябрьский районный суд приговорил 26-летнюю жительницу Улан-Удэ к 6,5 года лишения свободы за кибермошенничество на сумму более 139 миллионов рублей в составе организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Женщина признана виновной в совершении 127 эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба гражданину, организованной группой») и 36 фактов по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением крупного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в апреле 2020 года осужденная стала участницей ОПГ, которая занималась кибермошенничеством. Она находила людей, которые за вознаграждение открывали на свое имя счета в банках, а затем отдавали ей банковские карты. Полученные карты она предавала соучастникам. После этого они звонили потерпевшим и говорили, что с их счетов была предпринята попытка списания денег и предлагали им перевести средства на так называемые безопасные счета. Таким образом, жертвами мошенников стали 165 граждан. Их сбережения были перечислены на подконтрольные банковские счета. Причиненный ущерб составил более 139 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Калужской области мошенники запугали 78-летнюю учительницу и вынудили ее продать дачу.

