Аферисты запугали пожилую учительницу и вынудили ее продать дачу в российском регионе

В Калужской области пожилая учительница лишилась 500 тыс. руб, поверив аферистам

В Калужской области 78-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Аферисты звонили женщине на протяжении нескольких дней, представляясь сотрудниками ФСБ. Они убеждали пенсионерку в том, что она подозревается в переводе денег запрещенным иностранным формированиям. Это подтверждали и якобы руководители школы, от имени которых также звонили мошенники.

В результате женщину вынудили продать дачный участок за 300 тысяч рублей, взять в долг 200 тысяч рублей и перевести эти деньги на указанный счет. По легенде вся сумма должна была вернуться учительнице после того, как ее непричастность к преступлению будет подтверждена.

Обман вскрылся после того, как учительница попыталась продать свою квартиру и рассказала об этом знакомой. Та настояла на обращении в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.