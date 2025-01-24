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19:31, 24 января 2025Силовые структуры

В Москве задержали убедивших девушку ограбить свою квартиру пятерых мошенников

В Москве задержали мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Москве задержали пятерых мошенников, убедивших 18-летнюю местную жительницу ограбить свою же квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратура города.

Задержанные — 1969, 1970, 1982, 1997, 2003 годов рождения. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным правоохранителей, 15 января пострадавшей позвонила неизвестная и получила от нее код доступа к личному кабинету госуслуг. Потом девушке снова позвонили. На этот раз звонившие сообщили, что код она передала мошенникам и теперь ситуация, участницей которой она стала, находится на контроле в финмониторинге.

Кроме того, злоумышленники запретили ей обращаться к правоохранителям. Затем они убедили потерпевшую сфотографировать квартиру, сейф, полки и наручные часы, и по видеосвязи провести якобы обыск в жилище. Потерпевшей сказали придумать кодовое слово, собрать в чемодан все драгоценности, документы на них и часы и передать приехавшему к ней курьеру. После этого к москвичке приехал специалист по сейфам. Он вскрыл его, а затем все содержимое девушка сложила в сумку и отдала курьеру.

Закончив операцию, мошенники велели ей уехать ночевать к подруге и не отвечать на звонки матери. Звонившие убедили пострадавшую в том, что все переданное им имущество они задекларируют, а потом вернут. Также они пригрозили ей уголовной ответственностью, если потерпевшая кому-нибудь расскажет о произошедшем. По данным ведомства, все похищенное обнаружено.

Ранее сообщалось, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жителя Бокситогорска Ленинградской области Сергея Пикалева, который представлялся сотрудником ФСБ и похищал деньги у доверчивых людей.
 

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