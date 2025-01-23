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19:40, 23 января 2025Силовые структуры

Мужчина представился сотрудником ФСБ и обманул двух россиянок на миллион рублей

Житель Ленобласти арестован за хищение денег у 2 женщин под видом сотрудника ФСБ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жителя Бокситогорска Ленинградской области Сергея Пикалева, который представлялся сотрудником ФСБ и похищал деньги у доверчивых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Мужчина пробудет в СИЗО до 4 марта. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, Пикалев звонил гражданам и, представившись сотрудником ФСБ, обещал спасти их деньги от злых людей. От его действий пострадали как минимум две женщины – в общей сложности они перевели злоумышленнику больше одного миллиона рублей.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим по статье 128.1 («Клевета») УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге подростки проникли в экипировочный центр на улице Куйбышева и похитили деньги из кассы.

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