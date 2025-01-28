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14:45, 28 января 2025Мир

Политолог объяснил обсуждение Западом отправки миротворцев на Украину

Политолог Лукьянов: Обсуждение отправки миротворцев на Украину важно для мира
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обсуждение западными государствами отправки миротворцев на Украину важно для будущего мира в зоне конфликта. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, тема размещения миротворческого контингента имеет право на существование в контексте будущих договоренностей и достижения прочного мира. Лукьянов подчеркнул, что обсуждение подобных тем является «необходимым элементом будущей пока нам совершенно непонятной конструкции».

При этом политолог отметил, что текущие обсуждения миротворцев на Украине не имеют прямого отношения к урегулированию конфликта. По словам Лукьянова, обсуждения гарантий безопасности лишь с одной стороной бессмысленны.

«Это может быть белый шум, попытка отвлечь внимание от чего-то более важного или формированием ультиматума, который затем выдвинут России. Впрочем, второй вариант заведомо обречен на провал», — добавил он.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии Сара Вагенкнехт заявила, что ФРГ не должна размещать своих военных на Украине в качестве миротворцев после прекращения конфликта.

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