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18:32, 28 января 2025Россия

Путин посетил «АвтоВАЗ» для осмотра новых моделей завода

Путин посетил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти и осмотрел новые модели
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин посетил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти для осмотра новых моделей автомобилей, передает РИА Новости.

По данным агентства, ожидается, что в ходе посещения площадки состоится осмотр предсерийного автомобиля LADA Iskra, а также других перспективных моделей завода.

Согласно графику, Путин планирует кратко пообщаться с работниками предприятия. В расписании президента также запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал совещание о развитии беспилотной авиации и российского автомобилестроения во главе с Путиным.

В июле 2024 года Путин прокатился за рулем Lada Aura. На автомобиле он прибыл на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. Президент России оценил модель фразой «хорошая машина», подняв вверх большой палец.

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