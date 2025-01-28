Путин призвал чиновников пересесть на российские автомобили

Президент России Владимир Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. По его словам, поручение, которое он уже давал ранее, пока не выполнено, передает ТАСС.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — заявил Путин.

По словам российского президента, причиной этому может быть тот факт, что сейчас сложно определить, что из себя представляет машина, произведенная в России, и «как считать этот уровень локализации». При этом он добавил, что у него это представление есть, и он лично занимается этим вопросом.

«Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь», — заключил Путин.

Ранее президенту продемонстрировали предсерийный флагманский седан Lada Iskra, старт серийного производства которого намечен на апрель 2025 года. Путин осмотрел салон автомобиля, однако не стал садиться за руль.