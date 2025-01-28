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17:34, 28 января 2025Путешествия

Работающая в Emirates россиянка рассказала о больших скидках и бонусах для стюардесс

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: danilovi / Getty Images

Работающая в Emirates стюардесса из России рассказала о больших скидках и бонусах для бортпроводников. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, у нее есть скидка до 90 процентов на авиабилеты большинства авиакомпаний мира. Также в ее распоряжении есть скидка 10 процентов во многих дьюти-фри.

«Ну и последняя неформальная "плюшка" — это профессиональная солидарность. Коллеги из Flydubai всегда стараются пересадить меня на пустой ряд и дают бутылку воды», — похвасталась россиянка.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов своего личного рейтинга.

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