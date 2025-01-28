Работодатели в России изменили отношение к кандидатам без опыта

В России 74 процента работодателей пожаловались на нехватку специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Зарплата.ру» и аналитикам IT-колледжа Хекслет.
При этом 26 процентов руководителей ощущают острый дефицит кадров, а 48 процентов — умеренный. Чтобы решить эту проблему, они вынуждены все чаще (52 процента) нанимать специалистов без опыта. Кроме того, освободившиеся вакансии в 38 процентах случаев предлагают занять работникам смежных областей. Еще 30 процентов рассказали, что принимают на работу студентов.
В то же время 57 процентов опрошенных заявили, что обращают внимание на образование соискателей. Однако 61 процент заявил, что образование потенциального сотрудника не является главным критерием.
box#3906219
Также 60 процентов руководителей положительно относятся к выпускникам средних специальных учебных заведений (ссуз), а 28 процентов не видят разницы между выпускниками вузов и ссузов. Более того, почти 70 процентов респондентов сказали, что с удовольствием бы взяли на работу специалиста со средним специальным образованием, если тот хорошо покажет себя на собеседовании.
Ранее сообщалось, что в 2024 году больше 30 процентов российских компаний столкнулись с усилением текучести кадров. Кроме того, 40 процентов работодателей столкнулись с тем, что участились случаи увольнения квалифицированных сотрудников.