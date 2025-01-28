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17:05, 28 января 2025Экономика

Работодатели в России изменили отношение к кандидатам без опыта

«Известия»: Российские работодатели стали чаще нанимать специалистов без опыта
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В России 74 процента работодателей пожаловались на нехватку специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Зарплата.ру» и аналитикам IT-колледжа Хекслет.

При этом 26 процентов руководителей ощущают острый дефицит кадров, а 48 процентов — умеренный. Чтобы решить эту проблему, они вынуждены все чаще (52 процента) нанимать специалистов без опыта. Кроме того, освободившиеся вакансии в 38 процентах случаев предлагают занять работникам смежных областей. Еще 30 процентов рассказали, что принимают на работу студентов.

В то же время 57 процентов опрошенных заявили, что обращают внимание на образование соискателей. Однако 61 процент заявил, что образование потенциального сотрудника не является главным критерием.

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Также 60 процентов руководителей положительно относятся к выпускникам средних специальных учебных заведений (ссуз), а 28 процентов не видят разницы между выпускниками вузов и ссузов. Более того, почти 70 процентов респондентов сказали, что с удовольствием бы взяли на работу специалиста со средним специальным образованием, если тот хорошо покажет себя на собеседовании.

Ранее сообщалось, что в 2024 году больше 30 процентов российских компаний столкнулись с усилением текучести кадров. Кроме того, 40 процентов работодателей столкнулись с тем, что участились случаи увольнения квалифицированных сотрудников.

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