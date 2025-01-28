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20:20, 28 января 2025Экономика

Раскрыты последствия разрешения прописки в апартаментах

Возможность прописываться в апартаментах может повысить стоимость этого жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Если россиянам разрешат прописываться в апартаментах, их стоимость может повыситься. Возможные последствия такого решения властей раскрыл эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, пишет «360.ru».

Специалист отметил, что перед реализацией идеи нужно будет отрегулировать законодательные нормы, так как сейчас апартаменты не считают жилыми помещениями. На эту недвижимость не распространяются многие законы и требования — например, закон о тишине.

«Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах, — вопрос большой», — заявил Ракута. Кроме того, предложенные изменения приведут к подорожанию апартаментов, что вряд ли повысит их доступность для граждан.

Ранее стало известно, что самые дешевые апартаменты в Москве продаются за 5,5 миллиона рублей. С таким бюджетом удастся приобрести студию метражом 22,5 «квадрата» со сдачей в четвертом квартале. Она находится в Восточном административном округе (ВАО) города в транспортной доступности от ближайшей станции метро.

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