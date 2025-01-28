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13:45, 28 января 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Риелтор Новикова: Самая дешевая квартира Москвы продается за 4,8 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цена самой дешевой доступной для покупки на данный момент квартиры в Москве со сдачей в 2025 году составила 4,8 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвала эксперт рынка недвижимости Москвы и руководитель агентства недвижимости СфераLika| Broker Анжелика Новикова.

Речь идет о недвижимости, расположенной в Новомосковском административном округе (НАО) в транспортной доступности от ближайшей станции метрополитена. Площадь жилья — 22 квадратных метра. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал текущего года.

Наиболее бюджетные апартаменты в столице в данный момент продаются за 5,5 миллиона рублей. За указанный бюджет удастся приобрести студию метражом 22,5 «квадрата» со сдачей в четвертом квартале. Она находится в Восточном административном округе (ВАО) города в транспортной доступности от ближайшей станции метро.

Ранее в январе стало известно, что самую дешевую в Московской области квартиру готовы сдать женщине без кошки или собаки за 8,5 тысячи рублей. Нюанс состоит в том, что в помещении, расположенном в Химках, отсутствует мебель и даже унитаз.

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