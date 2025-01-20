Названы самые дешевые и странные варианты жилья в Московском регионе

Самую дешевую в Подмосковье квартиру готовы сдать женщине за 8,5 тысячи рублей

Самую дешевую в Подмосковье квартиру готовы сдать женщине без кошки или собаки за 8,5 тысячи рублей, а некоторые варианты для компании девушек сдадут и вовсе бесплатно. Об этих и других самых дешевых и странных вариантах жилья в Московском регионе рассказали «Страсти».

Так, по данным, представленным в публикации, самой бюджетной оказалась квартира не в самой Москве, а в области. В Химках за 8,5 тысячи рублей хозяин согласился предоставить свою неотделанную студию без мебели и даже унитаза одной русской женщине без кошки или собаки.

При этом в Солнечногорске квартиру-студию можно снять за 10 тысяч рублей в месяц. Но есть нюанс: отделки в квартире нет, жилье больше напоминает жуткий подвал из фильмов про серийных убийц. В ней голые стены, везде висят какие-то провода, но зато стоит стиральная машинка, холодильник и даже душевая кабина. В санузле, видимо, бонусом рядом с унитазом размещен еще один унитаз. Компании из двух или трех девушек собственник пообещал бесплатное размещение, что звучит довольно странно и вызывает вопросы в безопасности аренды данного помещения.

В деревне Грибки мини-квартиру площадью всего восемь квадратных метров можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Кухонная зона в данном жилище представляет из себя крохотный угол. Большую его часть занимает раковина. Рядом с ней стоит плитка, на которую поместился только чайник. Ни о каком столе, за которым можно было бы принимать пищу, речи не идет. До ближайшей станции метро, как утверждает собственник, добираться 10 минут на автобусе.

Также за 25 тысяч рублей можно снять квартиру и в самой Москве в пешей доступности от станции метро «Бутово». Однако совершенно без мебели, ее собственник предлагает купить самостоятельно в счет оплаты.

Еще один удивительный вариант жилья в Москве — квартира совершенно без окон. Туалет и душ в данном варианте расположены в общем коридоре. Стоит такое «удовольствие» 30 тысяч рублей в месяц.

За 23 тысячи рублей в месяц в поселке Грибки предлагают арендовать квартиру-студию площадью 15 квадратных метров, из которых жилые только 12. При этом плита в этом варианте располагается непосредственно над кроватью.

Ранее были перечислены районы Москвы с сильно подорожавшим жильем. Так, по итогам декабря 2024 года сильнее всего новостройки Новой Москвы подорожали в Троицке — средняя цена квадратного метра за год выросла на 23,4 процента, до 226,1 тысячи рублей. Второе место с ростом цен на 19,3 процента заняло поселение Мосрентген — там «квадрат» в новостройках стоит 282,1 тысячи рублей.