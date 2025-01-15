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13:02, 15 января 2025Экономика

Названы районы Москвы с сильно подорожавшим жильем

Est-a-Tet: Сильнее всего новостройки Новой Москвы подорожали в Троицке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам декабря 2024 года сильнее всего новостройки Новой Москвы подорожали в Троицке — средняя цена квадратного метра за год выросла на 23,4 процента, до 226,1 тысячи рублей. Локации в новых границах столицы с наиболее заметным увеличением цен на первичное жилье назвали аналитики риелторского агентства Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место с ростом цен на 19,3 процента заняло поселение Мосрентген — там «квадрат» в новостройках стоит 282,1 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров поселение Десеновское, где квадратный метр первичного жилья подорожал на 10,4 процента за год, до 259,3 тысячи рублей.

В топ-5 также вошли поселения Первомайское (плюс 6,7 процента, до 133,9 тысячи рублей за «квадрат») и Внуковское (плюс 6,6 процента, до 297,3 тысячи рублей за «квадрат»).

Ранее были названы районы Москвы с подешевевшими новостройками. Лидером рейтинга стало Старое Крюково — там стоимость квадратного метра снизилась на 30,4 процента, до 212,5 тысячи рублей.

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