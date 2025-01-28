РФ направила письмо Гутерришу с фактами героизации нацизма за последние годы

Россия направила письмо генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу с фактами героизации нацизма, зафиксированными за последние годы. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Мы направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. В приложении к нему собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы», — рассказал Небензя.

Он отметил, что обращение Гутерришу было направлено в день 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал абсурдным приглашение президента Украины на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим.