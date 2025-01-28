Россиян предупредили о вреде популярной у сторонников ЗОЖ еды

Диетолог Соломатина: Фитнес-батончики могут приводить к набору веса

Позиционируемые как продукты для фитнеса, для здорового образа жизни (ЗОЖ) полезны далеко не всем и могут даже нанести вред организму, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина.

«К примеру, фитнес-батончики. Тут все зависит от качества, но очень много протеиновых батончиков, где протеина на самом деле практически нет, а на первых местах стоят сахар, злаки. Или зерновые батончики, где зерна практически нет, а основное — все тот же сахар, мука», — рассказала диетолог.

Мюсли, объяснила Соломатина, могут быть вредны из-за добавления цукатов, орехов. Она уточнила, что, конечно, эти добавки сами по себе полезны, но также и калорийны, потому их избыточное употребление может привести к набору веса, даже если в составе мюслей нет сахара.

«Вместо сахара могут быть разные добавки. Например, глюкозный сироп, сироп агавы, кленовый сироп, которые тоже очень калорийны. А еще может быть фруктоза. Она, действительно, не повышает уровень сахара в крови, потому что создана для диабетиков, но приводит к ожирению печени. Кроме того, не получая глюкозы, мы не получаем и сигнал о насыщении, а, значит, продолжаем есть. Существует предположение, что именно избыточное увлечение фруктозой и стало одной из причин роста ожирения в США», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Не стоит, по ее словам, увлекаться и спортивными коктейлями. Диетолог подчеркнула, что созданы они именно для спортсменов с большими затратами энергии, которым необходимо быстро восстановить ее запас и получить строительный материал для мышц.

«Кажется, что если коктейль спортивный, значит, он про здоровье, похудение. Но часто они для тех, кто высокоинтенсивно набирает мышечную массу. Там много протеина, но много и углеводов. Могут добавлять и жиры, потому что они также нужно для строительства мышц», — объяснила Соломатина.

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