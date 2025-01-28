Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:18, 28 января 2025Экономика

Россиянам предрекли вдвое больше аномальных зим

Климатолог Кокорин: аномально теплых зим в России станет вдвое-втрое больше
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

К середине XXI века аномально теплых зим в России станет вдвое-втрое больше, чем 30 лет назад. Такое будущее предрек эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, на тренд антропогенного потепления со временем накладываются естественные вариации, и наоборот. «Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза», — предсказал климатолог.

Ранее в январе Алексей Кокорин рассказал, что зимы в столице потеплеют примерно на три градуса через полвека, причем некоторые из них будут проходить без снега, а сильные морозы станут редкостью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?

      Доктор Мясников развеял популярный миф о диабете

      Умер главный российский строитель дирижаблей

      В российском регионе назначили ответственного за повышение рождаемости

      В России заочно осудили на 14 лет наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      В ФСБ рассказали подробности о задержанном за подготовку теракта россиянине

      48-летняя звезда «Клона» показала фигуру в купальнике

      Главу регионального отделения партии «Яблоко» осудили за дискредитацию армии

      Чиновника из российского региона заподозрили в получении взятки путевкой в санаторий

      В России депутат обвинил главу города в организации коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше