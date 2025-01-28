Россиянам предрекли вдвое больше аномальных зим

Климатолог Кокорин: аномально теплых зим в России станет вдвое-втрое больше

К середине XXI века аномально теплых зим в России станет вдвое-втрое больше, чем 30 лет назад. Такое будущее предрек эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, на тренд антропогенного потепления со временем накладываются естественные вариации, и наоборот. «Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза», — предсказал климатолог.

Ранее в январе Алексей Кокорин рассказал, что зимы в столице потеплеют примерно на три градуса через полвека, причем некоторые из них будут проходить без снега, а сильные морозы станут редкостью.