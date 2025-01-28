Россиянин побывал на рынке Гонконга и описал его фразой «почуял настоящую вонь»

Российский тревел-блогер побывал на рынке сушеных морепродуктов в Гонконге и описал его фразой «почуял настоящую вонь». Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о культовой улице Des Voeux Road West в западной части Гонконга. Там находится большое скопление прилавков с сушеными морепродуктами, которые имеют достаточно резкий и сильный запах. Блогер смог найти морские огурцы, гребешки, анчоусы, медуз и прочие деликатесы.

Россиянин объяснил, что в китайской культуре сушеные морепродукты используют не только для приготовления пищи, но и в лечебных целях. Он также посоветовал туристам обязательно посетить эту улицу, чтобы «узнать душу Гонконга».

Ранее этот же тревел-блогер описал Гонконг словами «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Во время прогулки по центру он встретил десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде на улицах.

