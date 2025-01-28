Россиянин зашел в гости к двум друзьям-братьям и заколол их ножом

В Самаре мужчина учинил расправу над двумя братьями, позвавшими его на застолье

В Самаре задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над двумя друзьями-братьями. Об этом во вторник, 28 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 25 января подозреваемый пришел в гости к двум братьям, с которыми дружил. В ходе состоявшегося застолья мужчины выпили спиртное, алкоголь ударил в голову и мужчины поругались по незначительному поводу, который быстро вылился в конфликт, переросший в рукоприкладство. Гость схватил со стола нож и нанес сначала несколько колющих ран ближайшему к нему сопернику, а затем и его брату. Полученные братьями раны оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемого задержали. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

23 января сообщалось, что в Якутии россиянин забил друга поленом и сбросил его тело в прорубь реки Вилюй.