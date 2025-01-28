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13:33, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за контрабанду сильнодействующего вещества

В Петербурге задержали мужчину за контрабанду сильнодействующего вещества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за контрабанду сильнодействующего вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, в ходе оперативной работы инспекторы установили, что россиянину пришло две посылки с сильнодействующим веществом весом более 8,5 килограмма. Мужчину задержали в момент получения отправления.

При обыске в квартире задержанного было обнаружено около 15 килограммов прегабалина. Это вещество он планировал распространять на территории Санкт-Петербурга и области через закладки.

Подозреваемый арестован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни.

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