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12:15, 28 января 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли серию ударов по Украине

ВС России атаковали объекты, связанные с ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ночью ударили по связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам на территории республики. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в ночь на вторник, 28 января, в 00:34 был нанесен удар по месту дислокации военных ВСУ, в котором также находились склады и артиллерийская техника НАТО. Он добавил, что российские войска также нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где находится много складов и собирают беспилотники. Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге.

Ранее российские войска поразили объекты энергетики, снабжавшие электроэнергией объекты украинского военно-промышленного комплекса, а также аэродромы и склады ВСУ. Помимо этого, в ходе атаки были поражены цеха производства и хранения беспилотников.

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