Российский подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании

В Махачкале подросток предстанет перед судом за ложные сообщения о минировании

В Махачкале 15-летний подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 24 июня 2024 года юноша по телефону сообщил о минировании объектов социальной инфраструктуры в Волгограде, Махачкале и Краснодаре. Информация на месте не подтвердилось. Сообщается, что подросток таким образом хотел дестабилизировать работу органов власти.

Юноше вменили часть 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры») УК РФ. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подростка, заставившего юношу извиняться на коленях.