Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 28 января 2025Силовые структуры

Российский подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании

В Махачкале подросток предстанет перед судом за ложные сообщения о минировании
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Махачкале 15-летний подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 24 июня 2024 года юноша по телефону сообщил о минировании объектов социальной инфраструктуры в Волгограде, Махачкале и Краснодаре. Информация на месте не подтвердилось. Сообщается, что подросток таким образом хотел дестабилизировать работу органов власти.

Юноше вменили часть 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры») УК РФ. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подростка, заставившего юношу извиняться на коленях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский ледокол получил повреждения в Арктике. Что случилось с одним из крупнейших атомоходов в мире?

      Совет Европы заявил о планах по «трибуналу» для Путина

      Премьер-министр Италии оказалась под следствием

      Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили

      Мексиканская актриса рассказала о съемках с Петровым

      Пластиковый игрушечный грузовичок продали за 1,6 миллиона рублей

      Павел Воля сел в ванну со льдом и спародировал Дурова

      Паника в самолете с загоревшимся двигателем попала на видео

      Депутат Рады отверг окончание конфликта в ближайшие месяцы

      Появилось видео столкновения российского атомного ледокола и сухогруза в Карском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше