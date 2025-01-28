Шольц оценил идею о переселении палестинцев из сектора Газа

Шольц назвал неприемлемым переселять палестинцев в Египет или Иорданию из Газы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа о расселении в арабских странах жителей сектора Газа, пишет ТАСС.

«Учитывая недавние публичные заявления, я говорю совершенно ясно, что любые планы переселения, идея, что жители сектора Газа будут изгнаны в Египет или Иорданию, неприемлема», — отметил канцлер.

Он также вновь выступил с предложением урегулирвать конфликт между Израилем и палестинцами на основе создания двух государств. «С моей точки зрения, это конкретно означает следующее: должно быть ясно, что Палестинская национальная администрация возьмет на себя ответственность за сектор Газа», — отметил Шольц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможность расселения палестинцев из Газы в соседних странах. В ходе разговора Трамп заявил, что Иордания и Египет должны забрать больше палестинцев из Газы, где война Израиля против ХАМАС привела к гуманитарному кризису. «Я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и он в полном беспорядке, в настоящем беспорядке», — отметил он.