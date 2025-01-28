Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 28 января 2025Мир

Шольц оценил идею о переселении палестинцев из сектора Газа

Шольц назвал неприемлемым переселять палестинцев в Египет или Иорданию из Газы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа о расселении в арабских странах жителей сектора Газа, пишет ТАСС.

«Учитывая недавние публичные заявления, я говорю совершенно ясно, что любые планы переселения, идея, что жители сектора Газа будут изгнаны в Египет или Иорданию, неприемлема», — отметил канцлер.

Он также вновь выступил с предложением урегулирвать конфликт между Израилем и палестинцами на основе создания двух государств. «С моей точки зрения, это конкретно означает следующее: должно быть ясно, что Палестинская национальная администрация возьмет на себя ответственность за сектор Газа», — отметил Шольц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможность расселения палестинцев из Газы в соседних странах. В ходе разговора Трамп заявил, что Иордания и Египет должны забрать больше палестинцев из Газы, где война Израиля против ХАМАС привела к гуманитарному кризису. «Я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и он в полном беспорядке, в настоящем беспорядке», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол

      Шольц оценил идею о переселении палестинцев из сектора Газа

      В ЛНР объяснили важность взятия двуреченского плацдарма в Харьковской области

      ФСБ предотвратила готовящийся солдатом теракт на объекте ПВО в Подмосковье

      Бывший первый замглавы Минобороны дал показания по делу Тимура Иванова

      В США высказались об отказе Зеленского и Байдена от мира с Россией

      На Западе раскрыли планы США в отношении Украины

      США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot

      В Одессе мобилизовали слабовидящего мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше