Стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в белой рубашке и синем пиджаке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила желтым шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Великолепная», «Прекрасно выглядишь», «Милая», «Прелестная», — написали они.

Ранее бортпроводница Virgin Atlantic показала свое спальное место в самолете и напугала пользователей сети. Девушка сняла себя лежащей в узкой капсуле с матрасом. Отсутствие свободного пространства вызвало панику у ее подписчиков.