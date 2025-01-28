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14:25, 28 января 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @flight_attendants_lifestyle

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в белой рубашке и синем пиджаке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила желтым шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Великолепная», «Прекрасно выглядишь», «Милая», «Прелестная», — написали они.

Ранее бортпроводница Virgin Atlantic показала свое спальное место в самолете и напугала пользователей сети. Девушка сняла себя лежащей в узкой капсуле с матрасом. Отсутствие свободного пространства вызвало панику у ее подписчиков.

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