Токаев отверг идею превращения Казахстана в объект насмешек

Токаев не рекомендовал превращать Казахстан в объект насмешек

Превращение Казахстана в объект насмешек и навешивание ярлыков на республику не поддаются пониманию. Так слова одного из депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана прокомментировал президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства, передает ТАСС.

Один из депутатов парламента Казахстана Асхат Аймагамбетов привел шуточное название страны Штрафостан, которое используется в обиходе. Причиной стало большое количество штрафов и их несоразмерность.

Президент республики Токаев высказался по этому поводу: «Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек, (...) именующие себя общественными активистами, даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию».

Глава Казахстана также заявил, что это неприемлемо на фоне достижений и успехов граждан Казахстана в мире.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос о закреплении ответственности интернет-платформ за контент, направленный на дискредитацию власти. Инициатива также включает в себя санкции за разжигание розни.