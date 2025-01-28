Трампа обвинили в запугивании Минюста США

NBC: Трамп запугивает Минюст США, чтобы предотвратить будущие уголовные дела

Президент США Дональд Трамп запугивает Минюст, чтобы предотвратить будущие гипотетические уголовные дела в отношении своей команды. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Они запугивают людей, заставляя их вести себя определенным образом. Представьте, если кто-то в новой администрации будет злоупотреблять властью. Будут ли теперь Минюст и ФБР расследовать это?» — приводит телеканал слова бывшего сотрудника ФБР.

Собеседник также подчеркнул, что для Трампа ключевой целью является задача обеспечить личную лояльность со стороны сотрудников вне зависимости от буквы закона.

Ранее журнал Politico сообщал, что политика Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем из-за его резких действий в отношениях с другими странами. В частности, авторы материала обратили внимание на ситуацию с Колумбией, которой Трамп пригрозил пошлинами в случае отказа от приема беженцев. После краткого спора Богота пошла на уступки Вашингтону.