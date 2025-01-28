Туристы занялись сексом в бассейне на российском горнолыжном курорте и попали на видео

Туристы занялись сексом в горячем бассейне на российском горнолыжном курорте и возмутили местных жителей. Половой акт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области. На размещенных в сети кадрах обнаженная пара предается любовным утехам у прозрачной стены бассейна, который, по данным источника, открылся на курорте осенью 2024 года.

«А где у него трусы-то? Жесть… Как туда ходить с детьми? Я в шоке», — прокомментировали происходящее очевидицы.

В июне 2024 года россияне занялись сексом на сапборде во время плавания в море и попали на видео. Запись сделана на Обском море под Новосибирском.