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15:48, 28 января 2025Путешествия

Туристы занялись сексом в бассейне на российском горнолыжном курорте и попали на видео

Алина Черненко

Туристы занялись сексом в горячем бассейне на российском горнолыжном курорте и возмутили местных жителей. Половой акт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области. На размещенных в сети кадрах обнаженная пара предается любовным утехам у прозрачной стены бассейна, который, по данным источника, открылся на курорте осенью 2024 года.

«А где у него трусы-то? Жесть… Как туда ходить с детьми? Я в шоке», — прокомментировали происходящее очевидицы.

В июне 2024 года россияне занялись сексом на сапборде во время плавания в море и попали на видео. Запись сделана на Обском море под Новосибирском.

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