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13:37, 28 января 2025Путешествия

У пассажирского самолета отказал автопилот во время полета

У летевшего из Узбекистана в Бельгию самолета отказал автопилот во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У летевшего из Узбекистана в Бельгию самолета авиакомпании My Freighter Airlines отказал автопилот во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 26 января со следовавшим из Ташкента в Льеж Boeing 767-300. Экипаж доложил о частичном отказе автопилота.

Несмотря на это, пилоты решили следовать на аэродром назначения. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в бельгийском аэропорту.

Ранее у самолета российской авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом. Инцидент случился 22 января с направлявшимся из Иркутска во Владивосток воздушным судном.

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