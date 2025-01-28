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15:10, 28 января 2025Россия

Участник программы «Время героев» занял пост замполпреда президента в ПФО

Участник программы «Время героев» Тихонов стал замполпреда президента в ПФО
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ГТРК «Нижний Новгород»

Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Тихонов занял пост заместителя полпреда президента России в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте программы.

«Программа "Время героев" прежде всего — это возможность служить своей стране и работать для благополучия жителей <...> Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе», — рассказал Тихонов, подчеркнув, что участники проходят серьезный отбор.

Тихонов стал участником программы в мае. По его словам, в ходе стажировок он работал над развитием патриотического направления, занимался вопросами адаптации участников спецоперации (СВО).

«Я проводил уроки мужества в регионах и в дальнейшем намерен такую практику продолжать. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО», — подчеркнул он.

В новой должности он будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО и их семей:

Александр Тихонов родился в селе Сабанчино Чувашской АССР в 1981 году. В 2005 году окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище, в 2019 году — Михайловскую военную артиллерийскую академию. Тихонов награжден множеством правительственных наград, среди них три ордена Мужества, орден Александра Невского, орден «За заслуги перед Отечеством» VI степени с мечами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая работу с ветеранами СВО, заявил, что программа «Время героев» хорошо себя зарекомендовала.

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