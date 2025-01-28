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08:13, 28 января 2025Россия

Украинские дроны попытались атаковать столицу российского региона

Смоленский глава Анохин: Системы ПВО сбили дроны ВСУ на подлете к Смоленску
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украинские дроны попытались атаковать Смоленскую область. Об этом в Telegram сообщил глава региона Василий Анохин.

По словам чиновника, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты на подлете к столице региона, Смоленску. Часть из них была уничтожена системой противовоздушной обороны (ПВО), другие подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков», — рассказал о последствиях попытки атаки ВСУ Анохин.

Глава региона также призвал жителей области не приближаться к обломкам украинской военной техники и при обнаружении фрагментов дронов сообщать представителям экстренных служб.

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