Два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила 2 БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что воздушные цели были сбиты с интервалом в 12 минут. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, подчеркнул глава региона.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

Ранее Минобороны России сообщило, что 27 января в период с 18:00 до 22:00 по московскому времени сбила пять БПЛА в Курской и Брянской областях, а также в Республике Крым.

До того губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Новую Таволжанку, и показал последствия удара. На кадрах видны следы горения в частном домовладении.