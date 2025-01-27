Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:38, 27 января 2025Россия

Система ПВО сбила пять беспилотников в трех российских регионах

Минобороны: Система ПВО за 4 часа сбила 5 БПЛА в трех регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята 27 января с 18:00 до 22:00 по московскому времени.

«Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Новую Таволжанку, и показал последствия удара. На кадрах видны следы горения в частном домовладении.

Утром в понедельник, 27 января, со стороны Украины также был атакован город Грайворон. В результате сброса боеприпаса было повреждено одно частное домовладение и газопровод. Часть жителей населенного пункта осталась без света.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дания усилит военное присутствие в Арктике

      ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

      На Украине захотели взыскать активы исполнительного директора «России Сегодня»

      На Украине рассказали об освобождении схваченного ТЦК священника УПЦ

      Прокуратура потребовала выплатить пенсионерке 300 тысяч рублей за падение во дворе

      Хоккеист «Салавата Юлаева» заблокировал бросок лицом в матче КХЛ

      Система ПВО сбила пять беспилотников в трех российских регионах

      Украинский пленный заявил о побеге сослуживцев по пути на обучение в Норвегию

      Бербок заявила о готовности ЕС взять ответственность за свою защиту

      Хозяйкам назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше