Система ПВО сбила пять беспилотников в трех российских регионах

Минобороны: Система ПВО за 4 часа сбила 5 БПЛА в трех регионах

Система противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята 27 января с 18:00 до 22:00 по московскому времени.

«Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Новую Таволжанку, и показал последствия удара. На кадрах видны следы горения в частном домовладении.

Утром в понедельник, 27 января, со стороны Украины также был атакован город Грайворон. В результате сброса боеприпаса было повреждено одно частное домовладение и газопровод. Часть жителей населенного пункта осталась без света.

