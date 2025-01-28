В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

Депутат Дагделен назвала новые санкции ЕС против России выстрелом себе в ногу

Депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала новые санкции Европейского союза (ЕС) против России. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети X.

«Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются», — написала она.

По словам немецкого депутата, ФРГ просто стреляет себе в ногу, участвуя в этой экономической войне. Она также напомнила, что в это время каждая пятая атомная электростанция в США продолжает работать на российском уране.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза договорились продлить широкомасштабные антироссийские санкции. Данное решение приняли главы МИД ЕС в ходе заседания 27 января.