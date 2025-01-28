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11:35, 28 января 2025Мир

В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

Депутат Дагделен назвала новые санкции ЕС против России выстрелом себе в ногу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала новые санкции Европейского союза (ЕС) против России. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети X.

«Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются», — написала она.

По словам немецкого депутата, ФРГ просто стреляет себе в ногу, участвуя в этой экономической войне. Она также напомнила, что в это время каждая пятая атомная электростанция в США продолжает работать на российском уране.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза договорились продлить широкомасштабные антироссийские санкции. Данное решение приняли главы МИД ЕС в ходе заседания 27 января.

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