В Молдавии предложили заменить миссию миротворцев в Приднестровье

Спикер парламента Молдавии Гросу предложил заменить миротворцев в ПМР

Миротворческая миссия с участием Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) должна быть заменена. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире Radio Moldova на YouTube.

«Важно заменить миротворцев на левом берегу Днестра, эта миссия должна быть гражданской, а не военной», — подчеркнул политик.

Гросу прокомментировал предложение президента Молдавии Майи Санду о выводе российского контингента и предложил заменить миссию миротворцев в Приднестровье на гражданскую под контролем ООН или Европейского союза. По его словам, контингент в ПМР якобы не продемонстрировал своей эффективности в сближении Кишинева и Тирасполя.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский назвал недопустимым связывание поставок газа с пребыванием на территории республики миротворцев из России. По его словам, это разные институты правовых вопросов.