Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 28 января 2025Бывший СССР

В Молдавии предложили заменить миссию миротворцев в Приднестровье

Спикер парламента Молдавии Гросу предложил заменить миротворцев в ПМР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Миротворческая миссия с участием Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) должна быть заменена. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире Radio Moldova на YouTube.

«Важно заменить миротворцев на левом берегу Днестра, эта миссия должна быть гражданской, а не военной», — подчеркнул политик.

Гросу прокомментировал предложение президента Молдавии Майи Санду о выводе российского контингента и предложил заменить миссию миротворцев в Приднестровье на гражданскую под контролем ООН или Европейского союза. По его словам, контингент в ПМР якобы не продемонстрировал своей эффективности в сближении Кишинева и Тирасполя.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский назвал недопустимым связывание поставок газа с пребыванием на территории республики миротворцев из России. По его словам, это разные институты правовых вопросов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      В российском регионе врачей призвали не отправлять голосовые сообщения

      В России подростки обступили лежавшего на земле мужчину, избили его и попали на видео

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

      Посол Украины в США назвала вбросом план урегулирования конфликта за 100 дней

      Российские БПЛА получат «Дронель»

      В российском регионе задержали оправдывающего теракт в «Крокусе» пропагандиста

      НХЛ запланировала провести Кубок мира без IIHF

      В России мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо школьницу и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше