В Польше производственную травму украинца списали на российскую агрессию

Mash: В Польше списали производственную травму украинца на российскую агрессию

В Польше списали на российскую агрессию производственную травму, полученную украинцем Александром Ивакиным после выезда из страны. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Пострадавший работал на Запорожской атомной электростанции и бежал с территории Украины в Польшу после начала российской специальной военной операции в 2022 году. Там он устроился на завод по производству автомобильных кресел.

Во время одной из смен у мужчины произошел припадок эпилепсии, от которой он страдает с 2021 года. Александр упал и ударился головой об пол, после чего у него развилась опухоль мозга. В сентябре 2024 года ему провели операцию по ее удалению в клинической больнице №1 в польском городе Лодзь.

«Местные врачи записали в его карту, что Александр получил травму в ходе "агрессии со стороны Российской армии". После этого Ивакин сбежал в РФ. Тут попросил убежища. В интервью заявил, что не понимает, зачем польские медики такое написали и вообще разочарован Восточной Европой», — говорится в публикации.

Ранее кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий. При этом он отметил, что если они будут работать и платить налоги, то смогут претендовать на выплаты.