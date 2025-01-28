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15:21, 28 января 2025Бывший СССР

В Раде допустили исчезновение Украины в течение года

Депутат Рады Дмитрук: Украина может исчезнуть через год
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина может исчезнуть через год, если не остановить террор президента республики Владимира Зеленского. Так считает бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, о чем он написал в своем Telegram-канале.

«Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может, чуть больше», — высказался он.

По словам депутата, исчезновение Украины возможно, если в стране пройдут выборы и на них победит «партия войны». Дмитрук отметил, что в нее входят Владимир Зеленский, бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-премьер Юлия Тимошенко и медиапроекты, созданные за счет грантов из США.

Ранее Дмитрук потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за призывы «откручивать головы» политикам, которые занимаются вопросами проведения выборов на Украине. По его мнению, своими высказываниями политик нарушает Конституцию Украины и они являются нарушением прав человека и уголовным преступлением.

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