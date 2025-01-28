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11:47, 28 января 2025Россия

В России депутат обвинил главу города в организации коррупции

В Красноярске депутат обвинил мэра города в организации коррупции
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Дюков

Вячеслав Дюков. Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Депутат красноярского городского совета Вячеслав Дюков обвинил мэра города Владислава Логинова в организации коррупции. Видеозапись с его выступления приводит Telegram-канал Kras Mash.

Затронув вопрос противоправной деятельности городских чиновников, депутат заявил, что она не может не курироваться мэром города. «Я уверен, что Владислав Анатольевич — руководитель этого сообщества», — подчеркнул Дюков.

Депутат утверждает, что готов подтвердить свои слова документами, предоставив их следователям. «Люди говорят мне о том, что они готовы дать показания», — сказал он, говоря о якобы имевших место миллионных взятках.

Ранее бывших чиновников Минприроды России обвинили в коррупции. Решением Тверского районного суда Москвы одного из фигурантов отправили в следственный изолятор, другому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ЖЗЛ
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